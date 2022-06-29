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Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Ekonomi 29.06.2022, 14:40 29.06.2022, 15:20
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması!

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başlıkları:

- '(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum'

- Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz

- Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil.

#asgari ücret #Bakan Bilgin
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