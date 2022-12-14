Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in konuşmasından satır başları

"Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde uzlaşma ile belirleyeceğiz."

“Teknik sorun, adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Bakan Bilgin "Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz" dedi. Bakan Bilgin ayrıca EYT'lilere yönelik "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" açıklamasını yaptı.