Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Erzurum ve memleketi Bayburt'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Erzurum'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bilgin, “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz” diye konuştu.

Asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını umut ettiklerini dile getiren Bakan Bilgin, “Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum” dedi.