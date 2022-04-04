Son Dakika
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge meselesinde son aşamaya gelindiğini, mayıs ayında çalışmayı tamamlayarak Meclis'e intikal ettirmek istediklerini belirtti.
Ekonomi 04.04.2022, 11:26 04.04.2022, 11:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" dedi.
İşte Bakan Bilgin'in önemli açıklamalarından satır başlıkları:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."