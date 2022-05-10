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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız."
Ekonomi 10.05.2022, 13:19 10.05.2022, 13:43
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız." dedi.