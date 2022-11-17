Bakan Bilgin: “Avrupa Birliği ile yapılan projelerin önemli bir kısmı eğitimle ilgili. Bu eğitimler meslekleşmeyi fonksiyonel hale getirecek nitelikler kazandıracak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği ile yapılan projelerin önemli bir kısmının eğitimle ilgili olduğunu belirterek, söz konusu eğitimlerin meslekleşmeyi fonksiyonel hale getirecek nitelikler kazandıracağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı"na katıldı. İstihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında proje üreten sektör paydaşları arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesini hedefleyen fuar, Ankara ATO Congresium’da gerçekleşti. Programda konuşan Bakan Bilgin, İstanbul’da yaşanan kanlı terör saldırısını hatırlatarak, “Biliyorsunuz terör bir insanlık suçudur. İnsanın hayatından daha değerli bir şey olamaz. Dünyanın neresinde olursa olsun en değerli varlığa, cana yönelmiş bir cinayet girişimidir. Katilleri lanetliyoruz. Türkiye terörden çok çeken bir ülke. Yaklaşık 30-40 yıldır çok yoğun terör olayları ile karşı karşıya kaldık. Tedbirlerle terör olayları bitme noktasına geldi” ifadelerini kullandı.

“30 sene önce Türkiye’nin şehirlerinde yaşayanların oranı yaklaşık olarak yüzde 30’du”

Bilgin, Türk modernleşmesinin hızla ilerlediğini kaydederek, “Bundan 30 sene önce Türkiye’nin şehirlerinde yaşayanların oranı yaklaşık olarak yüzde 30’du. Bugün tablo tersine dönmüştür. Büyük bir mesafe kat etmiştir, bu süreç devam etmektedir. Bir dinamik daha vardır, bu da metropolleşme. Metropol merkezlerinin de bu demografik yapı içerisinde ağırlık kazandığı bir ortamdan geçiyoruz. Modernleşme aynı zamanda meslekleşme ve endüstriyel üretim demektir. Modernleşme sürecindeki meslekleşme, mesleklerin niteliksel derinlik kazanması, fonksiyonel farklılaşmaları icra edecek hüviyetlere kavuşması önemlidir” diye konuştu.

Avrupa Birliği ile yapılan projelerin önemli bir kısmının eğitimle ilgili olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, söz konusu eğitimlerin meslekleşmeyi fonksiyonel hale getirecek nitelikler kazandıracağını belirtti. Eğitimlerin önemine dikkati çeken Bilgin, “Klasik eğitimin dışında özel eğitim proseslerini kapsamaktadır. Bunun daha önemli hale gelmesi ise mesleki farklılaşmayı doğrudan doğruya istihdamla buluşturmaktır, istihdam sürecine katmaktır. İstihdamın artması, istihdama verilecek eğitim destekleri ile daha nitelikli iş bölümüne doğru evrilmesi, Türk modernleşmesinin daha ileri bir aşamaya taşınmasına katkı yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Programa Bilgin’in yanı sıra sivil toplum kuruluşu liderleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.