Bakan Bilgin: "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ‘çok uzatmayalım çok kısa sürede tamamlayalım’ görüşünü belirtti. Biz de aynı görüşteyiz."