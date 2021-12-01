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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Bakan Bilgin: "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ‘çok uzatmayalım çok kısa sürede tamamlayalım’ görüşünü belirtti. Biz de aynı görüşteyiz."
Bakan Bilgin: "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ‘çok uzatmayalım çok kısa sürede tamamlayalım’ görüşünü belirtti. Biz de aynı görüşteyiz."
Ekonomi 01.12.2021, 14:30
Bakan Bilgin: "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yaklaşık 4 oturumda tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ‘çok uzatmayalım çok kısa sürede tamamlayalım’ görüşünü belirtti. Biz de aynı görüşteyiz."