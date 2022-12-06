Bakan Bilgin: “’Asgari ücret, temel ücret oldu’ diye bir eleştiri var, bu bilgisizliğe dayanan eleştirileri dikkatinize sunmak isterim”

Asgari ücretin temel ücret olduğu hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret temel ücret oldu diye bir eleştiri var; bu bilgisizliğe dayanan eleştirileri de dikkatinize sunmak isterim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 60. kuruluş yıl dönümü programında bir konuşma yaptı. Bilgin, asgari ücretin temel ücret olduğu yönünde yapılan eleştirilere cevap verdi.

İşveren sendikasının 60. yılının doldurmasının önemli bir olgu olduğunu bildiren Bilgin, “Bu, dünya açısından bakıldığı zaman belki 60 yıl çok uzun sayılmayabilir ama Türkiye gibi sanayileşme tarihi daha kısa süren bir ülke açısından fevkalade önemli bir tecrübe. Çünkü işverenin tarihsel olarak işletmesinin ortaya çıkması, geleneksel mülkiyet maddelerinden farklılaşarak, kurumsal olarak bir işletme hüviyetine talep oluşması erken gelişmiş sanayi ülkeleri açısından bakıldığı zaman kolay bir olay değil” ifadelerini kullandı.

“Sanayi bugün bu temel altyapının üstünde üretmektedir”

Sanayi altyapısının son yirmi yıl içerisinde kurulduğunu dile getiren Bakan Bilgin, “‘Neden son yirmi yılda bu işler hızlandı?’ diyenlerin cevap araması gereken kısımlardan birisi de burasıdır. Türkiye temel altyapısını kurmuştur. Sanayi bugün bu temel altyapının üstünde üretmektedir ve dünyada pandemiden büyüyerek çıkan iki ekonomiden biri bizsek hala dünyada, Avrupa’da, Batı’da resesyondan bahsedilirken Türkiye hala büyümeye devam ediyorsa, burada yapılan yatırımların, iktisat politikasının ne kadar sağlıklı ve ne kadar önemli olduğunu görmek lazım” diye konuştu.

"Sosyal devlet, sosyal politikaları geliştiren devlettir"

İşveren ve işçi sendikaları arasında köprü görevi gördüklerini ve aynı eksen arasında eşit şekilde yaklaşıldığını dile getiren Bilgin, “Biz sosyal barışı inşa eden bir taraf olarak TİSK’i, bir diğer taraf olarak da üretim sürecinin vazgeçilmez unsuru olan emeği, işçi sendikalarımızı değerlendiriyoruz. Bu eşit eksende görüyoruz. Sosyal devlet, bu iki kuruluşu birlikte ele alan ve sosyal politikaları geliştiren bir devlettir” şeklinde konuştu.

“’Asgari ücret, temel ücret oldu’ diye bir eleştiri var; bu bilgisizliğe dayanan eleştirileri de dikkatinize sunmak isterim”

Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçtiğimiz yıl izlediğimiz asgari ücret politikası fevkalade önemlidir. ’Asgari ücret, temel ücret oldu’ diye bir eleştiri var; bu bilgisizliğe dayanan eleştirileri de dikkatinize sunmak isterim. Asgari ücretli oranı şu anda yüzde 37 civarında fakat asgari ücretin şöyle bir etkisi var; biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretlerde, nominal ücretlerde, iş aleminde yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmek isterim.”