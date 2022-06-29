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Bakan Bilgin: "(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum."

Bakan Bilgin: "(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum."

Ekonomi 29.06.2022, 14:40
Bakan Bilgin: "(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum."

Bakan Bilgin: "(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum."

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