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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Yurt dışında ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarım
Bakan Bilgin: "(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum."
Bakan Bilgin: "(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum."
Ekonomi 29.06.2022, 14:40
Bakan Bilgin: "(Asgari ücret) Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum."