banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Mario Balotelli PFDK’ya sevk edildi
Mario Balotelli PFDK’ya sevk edildi
Kanada’dan Putin’in kızlarına yaptırım
Kanada’dan Putin’in kızlarına yaptırım
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Biden, dünya lideriyle Ukrayna’yı görüştü
Biden, dünya lideriyle Ukrayna’yı görüştü

Bakan Bilgin: "2021 yılının dünyada en çok, en hızlı büyüyen iki ülkesinden biri olduk”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin 2021 yılında dünyada en çok ve en hızlı büyüyen 2 ülkesinden biri olduğunu belirterek, Türk ekonomisi, Türk sanayisinin geçen ay yüzde 13 büyüdüğünü söyledi.

Ekonomi 19.04.2022, 21:38 19.04.2022, 21:46
Bakan Bilgin: "2021 yılının dünyada en çok, en hızlı büyüyen iki ülkesinden biri olduk”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin 2021 yılında dünyada en çok ve en hızlı büyüyen 2 ülkesinden biri olduğunu belirterek, Türk ekonomisi, Türk sanayisinin geçen ay yüzde 13 büyüdüğünü söyledi.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere havayoluyla Muş’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk olarak Muş Belediyesini ziyaret etti. Daha sonra yürüyerek AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 1200 yıldır bu topraklarda yaşadıklarını ve bu sürede bir millet olduklarını ifade etti.

Farklı kök ve geleneklerden gelen bu coğrafya insanlarının bir milleti oluşturduğunu anlatan Bakan Bilgin, “Dolayısıyla ortak kaderimiz, ortak tarihimiz var ve ortak geleceğimiz olduğuna inanıyoruz. Türkiye’ye bu ortak geleceği çok görenler Türkiye’nin büyümesinden, zenginleşmesinden, gelişmesinden rahatsız olanların kim oldukları belli. Türkiye’ye operasyonlar belli. Türkiye’ye Akdeniz’de, Kafkaslarda operasyon yapanlar, Türkiye’yi kuşatmak isteyenler başta dünyanın en büyük sömürgeci gücü olarak emperyalistler olmak üzere bütün batı sisteminin Türkiye’ye karşı düşmanlığını gösteren daha yakın zamanda birçok olay yaşadık. Türkiye’de demokratik bir iktidarı, Türkiye’ye demokrasiyi çok görerek demokratik iktidarı bir devşirilmiş hain FETÖ yapılanması terör örgütü üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. Onların maksadı sadece AK Parti iktidarını, sadece cumhurbaşkanımızın iktidarını ortadan kaldırmak değil, Türkiye’nin hükümranlık hakkını, bağımsızlığını ortadan kaldırmak. Biliyoruz ki bu topraklarda ezanımız yükseldikçe, bayrağımız dalgalandıkça alnımız açık, başımız dik gezeceğiz. Buna inanarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Böyle bir sosyal sigorta sistemi yok”

“Diğer ülkelerde paranız yoksa hastanelerin önünde ölüyorsunuz” diyen Bakan Bilgin, Türkiye’nin uçak göndererek insanlarını yurtdışından getirip tedavi ettirdiğini kaydetti. Bu hizmetin millet için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bilgin, “Sorunlarımız var. Bugün pandemi sonrası bütün dünyada bir enflasyon ve pahalılık sorunu var. Üretim zincirleri koptuğu için üretim ve hammaddeler pahalılaştı. Esas pahalı olan dışarıdan dövizle doğrudan aldığımız akaryakıttır. Yani petrol ürünleri ve doğalgaz. Bunların Türkiye’ye getirdiği maliyet çok yüksek ama bu bütün zorluklara rağmen Türkiye üretimini devam ettiriyor. Türkiye büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

“2021 yılının dünyada en çok, en hızlı büyüyen 2 ülkesinden birisi olduk”

Türkiye’nin 2021 yılında dünyada en çok ve hızlı büyüyen iki ülkesinden birisi olduklarını kaydeden Bakan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu büyümeyi süreklileştirirsek, her yıl devam ettirirsek bu refaha dönüşür. Bugün yaşanılan enflasyon ve pahalılığı aşacağımıza inanıyorum. Sadece inanmıyorum elimizde kanıtlarımız da var. Türkiye her ay 20 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani Türkiye üretiyor. Geçen ay Türk ekonomisi, Türk sanayisi yüzde 13 büyüdü. Türkiye sanayi ile büyüyor. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Biz bunları çözeceğiz. Çalışanlarımıza, emekçilerimize, işçilerimize, kamu personeline ve çalışanlarına gerekli desteği verdik. Emeklilerimize gerekli desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Türkiye’de devlet yurttaşının yanındadır, devlet milletinin hizmetindedir. Bundan gurur duyuyoruz. Devlet milletin hizmetinde olmaya devam edecek.”

Bakan Bilgin, buradaki temasın ardından Korkut ilçesinde düzenlenen iftara katıldı. Son olarak Hasköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek çay içen Bakan Bilgin, burada bir süre sohbet ettikten sonra kentten ayrılmak için havalimanına hareket etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 19 Nisan 2022
İmsak 04:39
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu