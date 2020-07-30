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Bakan Albayrak: "Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."
"Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."
Ekonomi 30.07.2020, 11:09
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|41
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|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
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|38
|70
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|38
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|5. Villarreal
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