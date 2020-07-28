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Bakan Albayrak: 'Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!'
Bakan Berat Albayrak, yaptığı açıklamasında "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek! " ifadelerini kullandı.
Ekonomi 28.07.2020, 22:11
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