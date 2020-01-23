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Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde katıldığı forumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi" dedi.

Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde katıldığı forumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi" dedi.

23 Ocak 2020 Perşembe 18:00
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Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kentinde 50'nci Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel büyüme gündemini şekillendirme" başlıklı oturumda, Türkiye'nin bilançosunun çok kuvvetli ve rekabetçi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nde kamu borcunun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olduğunu, bu oranın Türkiye'de ise yüzde 32'lerde seyrettiğini anımsatan Bakan Albayrak, Türkiye'nin AB'nin Maastricht Kriterleri'nde belirlenen değerleri yerine getirdiğini anlattı.

Türkiye'de özel sektörün özellikle son 25 yılda ihracat kapasitesini çok rekabetçi hale getirdiğini vurgulayan Albayrak, Türkiye’de bankacılık sektörünün de oldukça iyi durumda olduğunun altını çizdi.

Albayrak, Türkiye'nin güçlü bir bilançoya, büyüme kapasitesine, rekabetçi özel sektöre, yüksek ihracat kapasitesine ve genç nüfusa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'de son yıllarda Gezi Parkı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar yaşadığını anımsatan Albayrak, Türkiye'nin Suriye, Irak ve İran'a komşu olduğunu, DAEŞ, YPG, PKK, PYD gibi terör örgütleriyle ciddi biçimde mücadele ettiğini vurguladı.


Türkiye reformlara devam edecek

Albayrak, Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinden çok şey öğrendiğini ve 2018 yılında yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiğine dikkati çekti.

Türkiye’de özellikle son bir yılda kur istikrarı sağlandığını ve ihracat performansının iyileştiğini kaydeden Albayrak, ekonominin cari fazla verdiğini anlattı.

Özel sektörün daha rekabetçi olması için uygun koşullar sağlamaya çalıştıklarını belirten Albayrak, "Hükümet, son 16 yılda altyapı, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji alanına dev yatırımlar yaptı." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası Fed kadar bağımsız olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, "Merkez Bankası'nın tek sorumluluğu fiyat istikrarını sağlamak değildir. Merkez Bankası aynı zamanda finansal istikrarı da sağlamalıdır. Çünkü gelişmekte olan ekonomilerin büyümeye, istihdamı ve yatırımları artırmaya ihtiyacı vardır." yorumunu yaptı.

Albayrak, Türkiye'nin ekonomik reformlara devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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