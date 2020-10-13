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Bakan Albayrak: 'OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!'

Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden, OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz' açıklamasında bulundu.

Ekonomi 13.10.2020, 12:50
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Bakan Albayrak: 'OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!'
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