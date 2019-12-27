Bakan Albayrak müjdeledi: Konut kredisi faizi 0.79'a düşecek

Ekonomide yaşanan olumlu tablo kredi faiz oranlarına yansıdı. Bir süredir vatandaşlar tarafından talep edilen, ev sahibi olmak isteyen kişiler tarafından dillendirilen konutta faiz indirimi ile ilgili Bakan Albayrak'tan son dakika müjdesi geldi. Bakan Albayrak Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'ın (3 kamu bankası) konutta faizleri 0.79'a çektiğini duyurdu. Yeni oranlar 1 ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peki bu haberle birlikte ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları nasıl oldu? Hangi banka hangi oranı uyguluyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.79

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.79

Taşıt kredisi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.08

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19 (Maaş müşterileri) - 1.25 (Diğer müşteriler)

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.79

GARANTİBBVA FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.14

Konut kredisi: 1.02

Taşıt kredisi: 1.23

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.41

Konut kredisi: 1.09

Taşıt kredisi: 1.09

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Taşıt kredisi: 1.1

Ev kredisi: 0.99

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.59

Mortgage kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.31