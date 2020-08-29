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Bakan Albayrak: Küresel finans durumunu istişare ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.
Ekonomi 29.08.2020, 09:41
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.
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