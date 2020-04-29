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Bakan Albayrak küçük işletmelere destek programını müjdeledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." dedi.

Bakan Albayrak küçük işletmelere destek programını müjdeledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." dedi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:19
2010 Okunma
Bakan Albayrak küçük işletmelere destek programını müjdeledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın oda ve borsalara kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdiğini söyledi. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." dedi.

FIRSATÇILARA YÖNELİK SERT TEDBİRLER ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

*  Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık. Üreticilerimize pancardan sonra buğday arpa ve mısır için de destek ve 4 milyon hektar alanda üretime  stratejik katkı sağlayacak model de devreye girdi. Bunun yanında üretim tarafındaki planlamamızın ötesindeki stokçulara imkan vermeyeceğimizi ifade ediyoruz.  

* Özellikle son birkaç aydır, özellikle bu ekip yine devrede. Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız. Çünkü böyle bir dönemde bile yine aynı fırsatçılığı yapanlar gerek stoklama gerek fiyatlar noktasında bu defa bunlara çok sert süreç oluşturacağız. 

* Dijital Tarım Pazarı'nı da en başta ifade ettiğimiz tarladan sofraya kurmak istediğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından önemli görüyoruz. Bu açıdan Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 

DİTAP HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.

Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

Son Güncelleme: 29.04.2020 17:25
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