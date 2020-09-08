Bakan Albayrak: 'Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz'

Bakan Albayrak'ın açıklamlası: "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."