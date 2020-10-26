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Bakan Albayrak: 'Ekonomimiz büyüme rotasında ilerliyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ekonomideki olumlu eğilimi işaret ederek "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.
Ekonomi 26.10.2020, 12:09
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Bakan Albayrak'ın açıklamaları: "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi"
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