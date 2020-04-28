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Bakan Albayrak ekonomi için umut verdi: 'Adım adım işe dönüş' için talep yoğun...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı. Bakan Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" dedi

Bakan Albayrak ekonomi için umut verdi: 'Adım adım işe dönüş' için talep yoğun...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı. Bakan Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" dedi

28 Nisan 2020 Salı 17:06
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Bakan Albayrak ekonomi için umut verdi: 'Adım adım işe dönüş' için talep yoğun...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Bakan Albayrak toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı." dedi.

Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" şeklinde kullandı.

Albayrak, "Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz" ifadelerini kullandı.

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