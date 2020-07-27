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Bakan Albayrak duyurdu: 23 yıl sonra bir ilk
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı..
Ekonomi 27.07.2020, 10:19
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