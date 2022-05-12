BAİB’den Güney Kore’ye kiraz ihracatı çalışmaları

Isparta’daki kiraz bahçeleri ve kiraz ihracatçılarının tesislerinde incelemelerde bulunan Güney Kore Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı heyetine ziyaretinde eşlik eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, görüşmelerin Türkiye ve bölge adına umut verdiğini müjdeledi.

Türkiye’den Güney Kore’ye kiraz ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan çalışmalar çerçevesinde Güney Kore’den Isparta’ya gelen Güney Kore Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı heyeti, kiraz bahçelerinde ve kiraz ihracatçılarının tesislerinde incelemelerde bulundu. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman’ın da eşlik ettiği program çerçevesinde, Türkiye’den Güney Kore’ye kiraz ihracatı yapılabilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Kiraz bahçelerinde ve kiraz ihracatçılarının tesislerinde gerçekleştirilen incelemelerde, Güney Kore Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü mühendisleri ve inspektörleri de yer aldı. Güney Kore heyetinin Isparta’da gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, “Ülkemiz ve bölgemiz adına çok verimli ve gelecek adına ümit verici bir program oldu. Güney Kore’ye kiraz ihraç edebilmemiz için önemli adımlar atıldı” dedi.

Güney Kore’nin ABD’den kiraz ithal ettiğini açıklayan BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, “Güney Kore heyetinin Isparta ilimizde gerçekleştirdiği program esnasında birçok konuyu görüşme imkânı bulduk. Güney Kore heyeti, ABD’den kiraz ithal ettiklerini söyledi ve Türk kirazının hem lezzet, hem kalite, hem de aroma açısından ABD kirazından daha iyi olduğunu ifade ettiler. Ülkemizden kiraz almak istiyorlar. Bu konuda istekliler. Karantina uygulamaları ile ilgili iki devlet arasındaki görüşmelerin bir an önce sonuçlanmasını ve Türkiye’den Güney Kore’ye kiraz ihracatının başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.