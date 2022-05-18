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BAİB pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 milyar dolarlık ihracatı aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, pandeminin ardından yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşına rağmen yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aştıklarını belirterek, "Bu bizim için çok sevindirici oldu. İhracatımıza baktığımızda da 2022 yılı ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6 civarında dolar bazında bir artışımız söz konusu" dedi.

Ekonomi 18.05.2022, 12:08
BAİB pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 milyar dolarlık ihracatı aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, pandeminin ardından yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşına rağmen yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aştıklarını belirterek, "Bu bizim için çok sevindirici oldu. İhracatımıza baktığımızda da 2022 yılı ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6 civarında dolar bazında bir artışımız söz konusu" dedi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, yaklaşık 2 yılı aşkın süredir ciddi bir pandemi süreciyle mücadele ettiklerini hatırlatarak, bu yeni dönemde de başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. BAİB’in Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Yaklaşık 7 bin üye ve 2 bin 500 civarında son iki yıldır aktif ihracat yapan üyemizle yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz açısından ihracatın önemini hepimiz çok iyi

biliyoruz. Bu anlamda hepimiz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülkemizin çıkışının ihracatla gerçekleşeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

"Kilo bazında düşüşümüz var"

Şubat ayında Ukrayna-Rusya savaşıyla karşı karşıya kaldıklarını ve bu durumun olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Savaşın en büyük etkilerini bölgemiz yaşıyor. İhracat anlamında bakıldığında en fazla düşüşler bölgemizde yaşanmakta. Sanki savaş bizim bölgemizde gerçekleşiyor. O nedenle savaşın biran önce son bulmasını arzu ediyoruz. Bunun yanında sevindirici güzel haberler de gerçekleşiyor. Şu an itibarıyla bölgemiz yaklaşık 1 milyar dolarlık sınırı aşmış durumda. Bu bizim için çok sevindirici oldu. İhracatımıza baktığımızda da 2022 yılı ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6 civarında dolar bazında bir artışımız söz konusu. Olumsuzluk kısmı ise yaklaşık yüzde 23-24 civarında kilogram olarak bir düşüş var. Bunu eğer kilogramlarımızı da düşüş yaşamadan gerçekleştirebilirsek, yüzde 30-35 civarında bir artışımız söz konusu aslında. Her ne kadar döviz bazında artışlara sevinsekte hem yurt içindeki hem yurt dışındaki maliyetler, lojistik maliyetlerinde bir artış yaşıyoruz. En büyük hedefimiz kilogram olarak da hedeflerimizi tutturabilmek. En azından geçen yılki rakamlara ulaşmak” dedi.

"Hollanda listeye girdi"

İhracatta öncelikli yer bulan sektörler hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, ”İlk sırayı yaş meyve sebze, maden, ağaç ve orman ürünleri, kimyevi maddeler, ardından demir ve demir dışı madenler olarak sıralanıyor. Ülkeler olarak bakıldığında ihracatımızda ilk sırada Çin, ikinci Almanya, üçüncü, Romanya, dördüncü Rusya ve beşinci Hollanda geliyor. Tüm ülkelerde kilogram olarak düşüşler yaşıyoruz. Hollanda uzun yıllar sonra sıralamaya girdi, orada bir artış yaşadık. Onun haricinde hem sektörel hem de diğer ülke bazında kilogram bazında düşüşler yaşadık” şeklinde konuştu.

"Limana ağırlık veriliyor"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bundan sonra çalışmalara hız vererek ihracat yapılan ülke sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, limanla ilgili bir toplantı yapacaklarını dile getirerek, “Limanda bizim koordinasyonumuzda bir toplantı olacak. Ciddi bir talep var. Limanla işe başlamak istedik. Eğer orada gerçek beklentilerimizi karşılayacak şekilde hızlı bir yatırım sürecine girersek bölgemiz ihracatın katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. Bu yatırımlar için kolları sıvadık” dedi.

"Yönetimde kadınların eksikliğini hissediyor ve üzülüyoruz" da diyen Çavuşoğlu, kadınların daha fazla etkin olmaları için çalışacaklarını bildirdi.

"Pazar çeşitliliği için çalışıyoruz"

Pazar çeşitlendirme noktasında ciddi çalışmalarının olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Afrika pazarına yoğunlaşacağız. Uzak Doğu ile ilgili çalışmalarımız var. Bu noktada THY ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hemen her ülkede ciddi çalışmalar sergiliyoruz. Mevcut çalıştığımız ülkelerde de derinleşmek istiyoruz. Yeni ülkelerin girişiyle hızımız daha da artacak. Eskiden geri dönüşler çok uzun süre olurdu, şimdi 2-3 ay içinde geri dönüş alabiliyoruz” dedi.

"Üretimimizi arttırmalıyız"

Çavuşoğlu, ihracat kaynaklı gıda fiyatlarının yükseldiğini düşünmediklerinin altını çizerek, “Üretimi arttırmak için desteklere ihtiyaç var. Enerji, petrol, gübre gibi konularda eğer destekler olursa biz fiyatlama anlamında çok farklı yerlerde oluruz. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu savaş zamanında gördük. Hindistan olayında da görüyoruz. Hindistan biranda buğday ihracatını yasakladı. Kendi gıdamızı fazlasıyla üretirsek, elimizdeki imkanı kullanırsak daha rahat ederiz. Gıdaya ayrıcalık tanımamız gerekiyor” diye konuştu.

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