BAİB Başkanı Çavuşoğlu:" İhracatçılar Antalya Limanı’nı aktif olarak kullanamıyor"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Burdur ve Ispartalı ihracatçıların Antalya Limanı’nı aktif olarak kullanamadığını belirterek, "Gerekli yatırımların yapılmasını ve liman sorununun çözülmesini istiyoruz” dedi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Küçükyaman ve Ramazan Keskin, Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan, Ercan Akın, Mehmet Ali Can, Süleyman Duran, Ahmet Tekin, Mahmut Alkan, Denetim Kurulu Üyeleri Onur Kacar ve Yusuf Akgül ve Batı Akdenizli ihracatçılar, Q Terminal Genel Müdürü Özgür Sert ve Q Terminal Ticaret Müdürü Umut Sözmen ile iş yemeğinde bir araya geldi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, toplantıda Antalya, Burdur ve Ispartalı ihracatçıların limanı aktif olarak kullanamadığını ifade etti. Fiyatların İzmir ve Mersin limanlarına göre yüksek olması, yeterli sayıda gemi ve hat olmaması, limanın fiziki şartlarının yeterli olmaması ve Antalya’yı başka illere bağlayan demiryolunun olmamasının limanın aktif olarak kullanılmamasında etkili olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “İhracatçılarımızın Antalya Limanı’nı kullanmasının önüne geçen bu sorunlara çözüm üretilmesini istiyoruz. Limanı kullanamamak sadece bize değil, liman işletmesine de zarar veriyor. Limanı aktif olarak kullanabilsek hem liman kazanacak hem de bölgemiz. Gerekli yatırımların yapılmasını ve liman sorununun çözülmesini istiyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan ihracatçılar da limanı aktif olarak kullanamadıklarına dikkat çekti. İzmir ya da Mersin limanlarını kullanmak zorunda kaldıklarını ifade eden ihracatçılar, İzmir limanının Antalya’ya göre daha uygun fiyatlarla hizmet verdiğini dile getirdi.

Q Terminal Genel Müdürü Özgür Sert, tüm sorunlara vakıf olduklarını kaydederek, sorunlara çözüm üretmek istediklerini söyledi. Bu çerçevede Antalya’dan Kuzey Afrika’ya yeni bir hat konulacağını söyleyen Özgür Sert, limanın devir işlemlerinin yapılmasının ardından önemli adımlar atılacağını ifade etti.