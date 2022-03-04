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BAİB Başkanı Çavuşoğlu: “Bölgesel ihracat rakamı 420 milyon dolara yaklaştı”

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgede ihracatın geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini söyleyerek, toplam ihracatın 420 milyon dolara yakın gerçekleştiğini belirtti. Rusya ile ilişkilerde sorun olmadığını belirten Çavuşoğlu, yasaklı ürün ve kota uygulamalarının kalkacağını düşündüklerini söyledi.

Ekonomi 04.03.2022, 14:37
BAİB Başkanı Çavuşoğlu: “Bölgesel ihracat rakamı 420 milyon dolara yaklaştı”

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgede ihracatın geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini söyleyerek, toplam ihracatın 420 milyon dolara yakın gerçekleştiğini belirtti. Rusya ile ilişkilerde sorun olmadığını belirten Çavuşoğlu, yasaklı ürün ve kota uygulamalarının kalkacağını düşündüklerini söyledi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bölgesel ihracat hakkında bilgi vermek ve Şubat ayı ihracat rakamlarını açıklamak için Burdur’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bölgesel ihracatta artış olduğunu dile getiren Başkan Çavuşoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre çok ciddi artışlar yaşadıklarını kaydetti. Bölgesel ihracat rakamlarını açıklayan Başkan Çavuşoğlu, Şubat ayı toplam ihracatın 420 milyon dolara yakın gerçekleştiğini söyledi.

“Rusya ile ilişkilerde sorun yok”

Rusya ile ilişkilerde bir sorun olmadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Burada bizim önceliğimiz Ukrayna’da yaşayan insanlarımızdı. İhracatçılarımızın pek çoğunun orada şirketleri, personelleri veya kendileri vardı. Öncellikle onları sağlıkla yurda getirmek için mücadele ettik ve bunu büyük çoğunlukla başardık” dedi.

Bölgeye giden araçların bir kısmına el konulduğu ve yağmalandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, bu araç ve ürünler için Kredi Garanti Fonu’ndan destek talebinde bulunduklarını söyledi. Üreticilerin Ukrayna’dan alacakları olduğunu söylen BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Çok net rakam çıkaramıyoruz ama toplam ihracatımızın yüzde 10’unun üzerinde bir alacağımızın olduğunu tahmin ediyoruz. Üreticimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) bir talebimiz söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Tüm yasakların kalkacağını düşünüyoruz”

Rusya’ya gönderilemeyen nar ve biber gibi yasaklı ve kotası bulunan ürünler olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Rusya ile ilgili biber ve nar gibi yasaklı ürünlerimiz var. Onun haricinde ciddi bir domates kotası var. Kotanın hemen hemen sonuna geldik. Aylardır Rusya ile bu yasakların kalkması ve kotanın kalkması için mücadele ediyoruz. Ocak ayı itibariyle ciddi yol almıştık. Bununla ilgili olumlu sinyaller alıyorduk. Bu savaş sebebiyle de olsa gerek şu anda tamamen yasakların kalkacağına dair duyumlar aldık. Bu resmi olmamakla beraber tüm yasakların kalkacağını düşünüyoruz. Resmi açıklamanın çok kısa sürede açıklanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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