Bahçeşehir Koleji, blokzincir tabanlı dünyanın ilk dosya yönetim sistemi LpsChain teknolojisini kullanacak

İSTANBUL(AA) - LPS Bilişim Hizmetleri’nin yerli bir teknoloji ve dünyanın ilk ‘Blokzincir teknolojisine sahip veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi’ olarak geliştirip sunduğu ve global pazarda da özgün ve yenilikçi bir ürün olarak fark yaratan LpsChainfarklı birçok sektörde tercih edilmeye devam ediyor.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, pazara sunulduğu günden bu yana enerji, inşaat, savunma, gümrük gibi çeşitli sektörlerde hizmet veren kurumlarca güvenli veri transferi için tercih edilen LpsChain, şimdi de Türkiye’nin en önemli ve büyük eğitim kurumlarının başında gelen Bahçeşehir Koleji tarafından kullanılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LPS Bilişim Hizmetleri CEO’su Gökhan Önal, Bahçeşehir Koleji, blokzincir teknolojisinin farklı sektörlerde kullanımının arttığını belirterek, "Bunun nedeni ise ‘daha güvenli, denetlenebilir ve şeffaf’ veri yönetimi, transferi ve depolamasının her zamankinden daha da kritik önem kazanması. Türkiye’nin en büyük ve önemli eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle eğitim alanında aynı zamanda bir ilke de imza atıyoruz. Çünkü bu iş birliğiyle blokzincir altyapısını kullanarak, 160 binin üzerinde kullanıcının yararlanacağı ve toplamda 7.5 PB büyüklüğünde bir veri akışının da sağlanacağı kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük veri transfer, yönetimi ve depolama sistemini oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yahya Şahin de siber güvenliğin bir eğitim kurumunun yetki alanının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Büyük bir hızla artan dijital platform kullanımıyla artık veri koruma, depolama ve yönetimi her zamankinden daha kritik bir konu haline geldi. Hatta bu aslında kurumlar için gerçek anlamda bir ‘prestij’ konusu bile oldu demek yanlış olmayacaktır. Öğrenci, eğitmen ve yetkililerimizin günlük çalışmaları esnasında karşılaşabilecekleri siber tehditlerin üstesinden gelebilmek için, veri transferi ve güvenliği alanındaki çalışmalarımızı LpsChain’e emanet etmeye karar verdik. Bu iş birliğiyle de Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’nin 63 ilindeki kampüslerimizde bu sistemi kullanmaya başladık.

LpsChain iş birliğiyle öğrencilerimizin verilerinin depolanmasını, öğrenciler ve öğretmenler arası veri aktarımını, öğretmenlerin öğrencilerle güvenli ödev paylaşımını, öğrencilerin yüklediği dokümanların doğruluğunun onaylanmasını ve öğrencilerin sertifikalarının blok zincir teknolojisiyle güven altında tutulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin sistemde oluşturdukları portfolyolarının okuldan ayrıldıklarında, gittikleri yeni eğitim kurumuna güvenli bir şekilde transferinin gerçekleşmesi de yine bu sistem sayesinde söz konusu olacak. Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'de eğitime öncülük eden bir kurum olarak, her zaman sektörde yeniliklere imza atıyor ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin daha güçlü adımlar ile geleceğe hazır olmaları adına elimizden geleni yapıyoruz"