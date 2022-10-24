Bahçeden menüye getirilecek zeytinler toplandı

Geleneksel olarak düzenlenen hasat etkinliği Sea Garden Harvest Days bu yıl dördüncü kez gerçekleşti. Dünyaca kabul görmüş Bodrum lezzetleri ve zeytininin tanıtılması ve yaşatılması için düzenlenen 4. Geleneksel Sea Garden Hasat Günleri’ne yeme&içme sektörünün önde gelen isimleri ve otel misafirleri katıldı.

Ege Bölgesi’nde yoğun olarak zeytin hasadı yapılıyor. Bölge ekonomisine katkı sağlayan bu hasadın önemli noktalarından biri de Bodrum olarak öne çıkıyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, zeytin gen kaynakları açısından zengin olan Türkiye’de zeytin ve zeytinciliği yaşatmak, yerli, sürdürülebilir ve doğal üretime destek olmak amacıyla artık bir gelenek haline gelen Sea Garden Hasat Günleri’ni bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdi. Yaklaşık 280 kök zeytin ağacının hasadında bulunan misafirler özel bir deneyim yaşadı.

Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Portekiz, Hollanda Direktörü Kerem Demirkol ve otel yönetim ekibinin katıldığı etkinlik, misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tesis bahçesinden menüye

Bu sene 4. kez gerçekleşen “Sea Garden Hasat Günleri”, gelecek yıllarda da bölgede yerel üretimi desteklemeye devam edecek. Sürdürülebilirlik ilkesini doğa için benimseyen Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da Ege’nin bereketli topraklarında yetişen doğal ürünler mutfaktan sofralara taşınıyor. Ayrıca tesiste yapılan yemeklerin çoğunda serada yerli tohum kullanılarak yetiştirilen organik ürünler kullanılıyor. Tesisteki bitkiler budandıktan sonra bekletilerek gübre ve organik malzeme olarak bahçede kullanılıyor.