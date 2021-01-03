Bahar döneminde ev değişimi artacak

Öyle ki virüs azalıp da kontrollü normale geçildiğinde evini değiştirmek isteyenlerin sayısı arttı. Uzmanlar da bahar aylarıyla birlikte ev değiştirenlerin sayısının artacağını öngörüyorlar

Covid-19 pandemisi, tüm hayatı alt üst etti. Pek çok kişi evden çalışıyor, eğitim de uzaktan devam ediyor, aynı ortamı paylaşan aile üyeleri, adeta evlere sığamamaya başladı. O nedenle pek çok kişi aşının yaygınlaşması ve virüsün biraz azalmasıyla birlikte evlerini değiştirmeyi planlıyor.

Virüsün hayatımıza girdiği dönemden sonra gayrimenkul ihtiyaçları da değişti. Evden çalışabilmek için artık yüksek hızda interneti olan, daha çok oda sayılı taşınmazların talebinde artışlar yaşandı. Ayrıca villa, müstakil evlere ve alternatif bir yaşam alanı sunan yazlık evlere de talep arttı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Koronavirüs nedeniyle kapandığımız evler hepimize dar gelmeye başladı. İnsanlar bu tür dönemlerde daha ferah ve geniş evlere ihtiyaç duydukları için taleplerinde de yeni dönemde değişiklikler artacak. Bahar döneminde bu nedenle taşınmazlarda değişimlerin artacağını bekliyoruz” dedi.

Yeni evlere ilgi arttı

Ev seçiminde kriterlerin de değiştiğini söyleyen Akdoğan, genel olarak ev değiştirmek isteyenlerin dikkat ettikleri kriterleri şöyle sıraladı: “Oda sayısı dışında ayrıca deprem riski de göz önünde bulunduruluyor. Ev seçiminde fiyat öncelikli bir kriter olsa da, yeni evlere olan ilginin arttığını söyleyebiliriz. Hatta eski büyük metrekareler yerine, yeni yapılmış daha küçük metrekare evler daha öncelikli. Yeni evlenen kişiler için ise küçük de olsa satın alma yolunu tavsiye ediyoruz. Çünkü yeni inşaatlardaki maliyet artışı ev fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak.”