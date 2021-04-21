Bahar aylarında alınacak önlemlerle elektrikten tasarruf edilebilir

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte güneş yüzünü gösteriyor. Havaların yavaş yavaş ısınması ise klima, kombi ve elektrikli radyatör gibi aletlerin kullanımını azaltıyor. Bu durum, enerji faturalarına tasarruf olarak yansıyor. Isıtıcıların elektrik faturasının ortalama yüzde 10’unu, doğal gaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 70’ini kapsadığı düşünülürse, enerji faturaları daha düşük geliyor. Karanlık kış günlerinin geride kalıp günlerin uzamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılan bahar ve yaz aylarında aydınlatma maliyeti de gözle görülür derecede azalıyor.

Merkezi ısıtmanın daha az kullanılması hatta devre dışı bırakılması ile bahar aylarında portatif ısıtıcıların kullanımı artıyor. İnfrared ısıtıcıların, boyut ve etkinliğe bağlı olarak aylık elektrik faturasına yaklaşık 170 TL olarak yansıdığını söyleyen elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com’un yaptığı açıklamaya göre, fanlı ısıtıcılar çeşitlerine ve boyutlarına göre farklılık göstermekle birlikte, elektrik faturasına ortalama 115 TL olarak yansıyor. Elektrikli radyatörlerin elektrik maliyeti genellikle 200 TL olurken, yağlı radyatörlerin maliyeti ise 170 TL olabiliyor. Özellikle bahar aylarında kullanımı yaygınlaşan bu aletlerin, yalnızca ihtiyaç durumunda kullanılması fatura tutarını düşürüyor. A Sınıfı 9000 BTU bir ev tipi klimanın aylık maliyeti ise yaklaşık 130 TL olduğundan sadece elektrikli radyatör veya klimanın kapatılması ile elektrik faturasında fark edilir oranda düşüş yaşanıyor. Bahar aylarında alınacak diğer önlemlerle birlikte enerjiden 400 TL’ye kadar tasarruf edilebiliyor.

Maliyetler düşüyor

Bahar aylarında giysilerdeki değişim çamaşır makinesine de yansıyor. Daha kalın ve yünlü giysilerin yıkanması ağırlığı ve derecesinden dolayı daha maliyetli oluyor ve daha çok makine çalıştırmak anlamına geliyor. Ancak yazın çamaşır makinesinin bir kerede daha çok çamaşır alacağı düşünüldüğünde yıkama sayısı düşüyor. A+ enerji sınıfı bir çamaşır makinesinin aylık maliyeti ortalama 10 TL olurken, bahar ve yaz aylarında bu maliyet azalıyor.

Güneş enerjisinden faydalanın: Bahar aylarında hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ancak yine de ısıtma ihtiyacı olabilir. Isınmada tasarruf etmek için mekanın perdelerini açarak güneş ışınlarının girişine izin verin. Bu şekilde hem ısınmadan hem de aydınlatmadan tasarruf edersiniz.

Pencerelere panjur yaptırmayı değerlendirin: Pencerelerdeki panjurlar, izolasyon sağlayarak yazın klima maliyetini, kışın kombi veya ısıtıcı maliyetini azaltır. Bu kararı vermek için bahar dönemi en ideal zamandır.

Çamaşırları asarak kurutun: Bahar aylarında güneşli günlerin sayısının artmasıyla birlikte çamaşır kurutma makinası kullanmak yerine çamaşırları asarak kurutun.

Yemek pişirirken evi ısıtmayın: Daha az enerji kullanmak ve evin gereksiz olarak ısınmasını önlemek için ocak yerine düdüklü tencere veya mikrodalga fırın kullanın. Fırın kullanırken, aynı anda birkaç farklı yemek pişirmeyi deneyin. Ayrıca, fırın kapağını sık sık açmayın.

Binayı açık renge boyatın: Bahar ayları genellikle dış cephe tadilat ve boyalarının yapıldığı aylardır. Böyle bir durum varsa binayı açık renge boyatıp güneş ışınlarının yansıması sağlanarak mekanların gereksiz olarak ısınması engellenir, iklimlendirmede ve özellikle klima kullanımında tasarruf edilir.

Klima bakımlarını yaptırın: Klimaların yavaş yavaş kullanılmaya başlandığı bahar dönemlerinde klimaların bakımlarını yaptırmak çok önemlidir. Hava filtrelerinin rutin olarak değiştirilmesi veya temizlenmesi gibi kolay bakım, soğutma sisteminin enerji tüketimini yüzde 15'e kadar azaltabilir.

Buzdolabını kontrol edin: Havaların ısınmasıyla buzdolaplarının içine sıcak havanın girmesini önlemek daha önemli hale gelir. Bağlantı noktalarının temiz olduğundan ve sıkıca kapandığından emin olmak için buzdolabının kapağındaki contaları kontrol edin. Contalar eski veya kirliyse, soğutulmuş havanın dışarı çıkmasına ve oda sıcaklığında havanın içeri girmesine sebep olur, bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına ve daha fazla enerji harcamasına neden olabilir.

Temiz havadan faydalanın: Bahar aylarında pencereleri açmak, klimaları açmadan evi doğal olarak soğutmaya olanak tanıyan çapraz bir esinti yaratır. Bu, havanın ılıman olduğu bahar aylarında ideal bir taktiktir.

Aydınlatmaya dikkat edin: Günlerin uzamasıyla birlikte, akkor ampullere göre daha uzun ömürlü olduğu için floresan veya LED ampuller tercih edilmelidir. 40 Watt’lık bir floresan ampul ya da 18 Watt’lık bir LED ampul, 40 Watt’lık bir akkor ampule kıyasla daha fazla ışık verir. Akkor ampuller, LED ampullerle değiştirilirse bir yılda bir ampulde 100 TL’den fazla tasarruf edilebilir.

Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın: Buzdolabına koymadan önce yiyecekleri kısmen soğumaya bırakın. Sıcak yiyecekleri soğutmak daha fazla enerji gerektirir.