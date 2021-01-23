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Bağkur ve GSS prim borcu olanlar için önemli karar
Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi 23.01.2021, 10:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."