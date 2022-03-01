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Bağdat Caddesi’nde kiralar 1 milyon TL’yi aştı

Son dönemde artan konut kadar işyeri kiraları da yüksek seviyede arttı. İstanbul’un en lüks caddelerinden Bağdat Caddesi’nde dükkan kiralarının 1 milyon lirayı aştığı ortaya kondu.

Ekonomi 01.03.2022, 12:21
Bağdat Caddesi’nde kiralar 1 milyon TL’yi aştı

Son dönemde artan konut kadar işyeri kiraları da yüksek seviyede arttı. İstanbul’un en lüks caddelerinden Bağdat Caddesi’nde dükkan kiralarının 1 milyon lirayı aştığı ortaya kondu.

Yaklaşık 6 kilometrelik Bağdat Caddesi boyunca hangi sektörde kaç dükkan bulunduğu, en düşük ve en yüksek kira rakamlarının ne olduğu yapılan araştırmayla ortaya konuldu. Araştırmaya göre Bağdat Caddesi’nde kiralar 2 bin 750 ile 1 milyon 100 bin lira arasında değişiyor.

Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. son dönemlerde tekrar canlanan Bağdat Caddesi’ni masaya yatırdı. İstanbul’un en popüler ticaret bölgelerinden Bağdat Caddesi’nde sektörel dağılım, birim kira değerleri, alan kullanımları, kira değerini etkileyen faktörler gibi önemli kriterleri analiz edildi. İstatistiki analizler İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik önderliğinde tamamlandı. 2021 Şubat-Mart döneminde toplanmış verilere göre 122 adet dükkanın kira ve alan bilgisi analiz edildi.

Dükkan kiraları pandemi etkisinden arındırılarak regresyon analizine tabi tutuldu. Prestijli alışveriş mekânlarının, yeme-içme mekânlarının, konut alanlarının yoğunlaştığı ve çalışma konusu olan Kızıltoprak - Bostancı arasındaki yaklaşık 5.5 km’lik güzergah incelendi.

Bağdat Caddesi’nde 810 dükkan faaliyette

Bağdat Caddesi üzerinde halihazırda 810 adet dükkan bulunmakta. Bunlardan, 163’ü yeme içme sektöründe faaliyet gösterirken 105’i moda ve tekstil alanında hizmet veriyor. Caddede 50 takı aksesuar, 19 ayakkabı, 19 kozmetik mağazası bulunuyor. Rapor hazırlandığı dönemde dükkanların sadece yüzde 8’lik kesimi boş durumdaydı.

Cadde üzerindeki kira değerlerine bakıldığında 2 bin 750 TL ile 1 milyon 100 bin TL arasında değişen rakamlarla karşılaşıldı. Bu veriler incelendiğinde kurumsal olmayan işletmelerin 2 bin 750 TL ile 50 bin TL arasında değişen kira değerlerine karşın kurumsal olan firmaların 1 milyon 100 bin TL’ye kadar çıkan kiralar ödediği görüldü.

Birim kira değerleri moda tekstil, aksesuar takı ve yeme-içme sektörlerinin yoğunlaştığı, yaya trafiğinin fazla olduğu Caddebostan-Suadiye arası bölgede yüksek seyrediyor.

Hizmet faaliyetleri, ev ürünleri dekorasyonu gibi sektörlerin yer aldığı Göztepe Parkı-Kızıltoprak arasında ise kira fiyatları azalmaya başlıyor. Birim kira değerlerinin yükseldiği bölgelerin kurumsal firmalar tarafından tercih edilirliği daha yüksekken, azalmaya başladığı bölgelerde diğer firmaların da yer bulduğu görülmekte.

Harmoni Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Aktan, kira fiyatları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Ortalamanın üzerinde birim kira değerine sahip aksesuar & takı, kozmetik & bakım, teknoloji & iletişim ve market sektörlerinin kullanım alanlarının düşük olması sebebiyle birim kira değerlerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak yine ortalamanın üzerinde birim kira değerine sahip olan moda & tekstil sektöründe kullanım alanı da ortalama üzerinde bir değere sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumun sektöre ait dükkanların yaya trafiğinin yoğun olduğu, Caddebostan-Suadiye arasında yer alan bölgede yoğunlaşmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.”

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