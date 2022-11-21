Samsun’un Bafra Ovası’nda mor lahana hasadı yüz güldürüyor.

Samsun’da sebze üretiminde lahana yüzde 34’lük pay ile 1’inci sırada yer alıyor. Lahana grubunda bulunan mor lahana ise Samsun’da 25 bin 750 dekar alanda 128 bin 195 tonluk üretim miktarıyla Türkiye mor lahana üretiminin yüzde 63’ünü tek başına karşılıyor. Bu üretimin yüzde 100’üne yakını da Bafra ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bafra Ovası’nda mor lahana hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam açıklamalarda bulundu.

Sebze üretimi açısından Türkiye’de önemli bir paya sahip olan Samsun’da, kışlık sebze hasadının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Sağlam, dekara maliyeti 9 bin 493 TL olan mor lahananın, hale satış yapan üreticilere bile 15 bin 500 TL gibi bir kar bıraktığını açıkladı. Sağlam, “Mor lahana dekara yaklaşık 5 ton kadar verim vermekte olup içinde bulunduğumuz 2022 yılı itibarıyla halde 4- 5 TL olarak fiyat bulmakta, pazarda ise satış fiyatı 8- 10 TL’ye ulaşmaktadır. Dolayısıyla dekara maliyeti 9 bin 493 TL olan ürün, hale satış yapan üreticilere bile 15 bin 500 TL gibi bir kar bırakmaktadır. Yaklaşık 485 bin TL bütçeli İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi kapsamında içinde bulunduğumuz 2022 yılının sonbahar mevsiminde Kızılırmak Deltası’nda 275 dekar alanda 825 ton üretimi kapsayacak bir kışlık sebze fidesi temini proje bütçesinden sağlanmıştır. Ayrıca, Kasım ayı içinde Samsun’da Kışlık Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 493 bin TL değerinde 625 bin adet kışlık sebze fidesi (brokoli) 250 dekar alanda üretilmek üzere proje bütçesinden temin edilerek, çeltik üretimi desteklenen Bafra Ovası’ndaki Bafra ilçemiz mahallelerinde ikamet ederek aynı zamanda çeltik tarımı yapan üreticilere teslim edilmiştir. Bu materyal temini ve desteklerinin yanı sıra, sebze üreticilerimiz; ilgili personelimizin teknik desteği ve sahada yapılan eğitim-yayım çalışmalarıyla desteklenerek, çeltik üretiminde ikinci ürün olarak ihracata yönelik kışlık sebze üretimi yapılması teşvik edilerek, üreticilerin verim ve gelirlerinin artırılması ile bölgesel kırsal kalkınma amaçlanmaktadır. Yine bu proje ile ilimizde ihracata yönelik brokoli üretimi yapılarak kışlık dönemde atıl vaziyette kalan çeltik alanlarının üretime dâhil edilmesi hedeflenmiştir. Bizler bakanlığımızın ’Sen Üret Yeter’ sloganı çerçevesinde, her türlü desteğimizle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bildirir, bol bereketli bir hasat dileriz” dedi.