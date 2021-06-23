Bafra Ovası’nda arpa hasadı başladı

Samsun’un Bafra Ovası’nda 75 bin dönüm arazide ekimi yapılan arpanın hasadı başladı.

Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Bafra Ovası’nda ilk arpa hasadına başlandı. Bafra’da 75 bin dekar alanda ekilen arpanın hasadı için biçerdöverler tarlaya girdi. Hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı rekoltenin yüksel olmasına sevine çiftçiler, girdi fiyatlarının yüksek olmasından şikâyetçi oldu. Çiftçiler emeklerinin karşılığını almak için biçerdöverlerle arpa hasadına başladı.

Arpa hasadına başlayan Aktekke ve Barış Mahallerinde çiftçileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi.

Aktekke Mahallesi’nde 45 senedir çiftçilik yapan Şevki Aydoğdu, “Bu sene mahsulümüz iyi. Zahmetimiz bol oldu ama maliyetimiz çok yüksek. Geçen sene 1 lira 20-30 kuruştan sattık. Bu sene fiyatlar 2 lira 10-20 kuruş” dedi.

Barış Mahallesi Muhtarı İdris Aslan ise “Hayırlısıyla sezona başladık. 2 senedir arpaya dönüştük. Arpa dönümüne 750 - 800 kilo veriyor. Buğdaydan bu kadar alamıyorduk. Geçen sene 1 lira 20 kuruştu. Bu sene 2 lira 15 kuruş, 2 lira 20 kuruş. İnşallah devletimiz bizlere sahip çıkar” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de “Arpa ekiminde yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Bu artışın nedeni de 2 sene buğday ektiniz mi 3. sene buğday olmuyor. Vatandaş başka bir ürün yapamadığından 2 senenin üzerine bu sene çeşit olsun diye arpa ektimi yaptılar. 2020 yılında bu arpanın fiyatı 1 lira 15 kuruş, 1 lira 20 kuruştu. Alımlarda yüzde 90 bir atış var. 2 lira 10 ila 2 lira 15 kuruş arasında. Bu fiyatlar çiftçiyi tatmin eder mi, etmez ama yarın devlet bu fiyatlar yüksek diye hayvancıya ve besi fabrikalarına, yem fabrikalarına dışarıdan düşük maliyetli arpa getirirse o zaman çiftçinin büyük bir sıkıntısı doğar. İnşallah bu fiyatlar geri çekilmez. Geri çekilirse çiftçi için iyi olmaz” şeklinde konuştu.