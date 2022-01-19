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Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar çaldılar, köşeye sıkışınca araçlarını bırakıp kaçtılar
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bi
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir."
Ekonomi 19.01.2022, 10:05
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir."