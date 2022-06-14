Babalar ve öğrenciler için elektronik hediye seçenekleri

Sadece elektronik kategorisinde satış yapan pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da Babalar Günü’ne özel 9 farklı kategoride 213 ürün sunuldu.

Karne heyecanı ve Babalar Günü aynı zamanlarda yaşanırken, elektronik ürünlerde hediye seçenekleri öne çıkıyor.

Dijital operatör Turkcell, Türkiye’nin sadece elektronik kategorisinde satış yapan ilk pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da hem Babalar Günü hem de karne hediyesi için yüzlerce üründe indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre platformda; Babalar Günü için 6-19 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, bilgisayar-tabletten kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 9 farklı kategoride 213 üründe indirim yapıldı.

Karne heyecanı yaklaşırken çocuklar da unutulmadı ve karne hediyelerine özel yüzlerce üründe kampanya gerçekleştirildi. 7-19 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, oyun bilgisayarlarından tabletlere, akıllı saatlerden hobi ürünlerine kadar 7 farklı kategoride toplam 138 üründe indirime gidildi.