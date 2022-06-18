Babalar Günü’ne özel teknolojik hediye seçenekleri

Vodafone, Babalar Günü’ne özel olarak düzenlediği kampanyayla; telefonlardan hoparlörlere, akıllı saatlerden kulaklıklara, son teknolojik ürünleri indirimlerle satışa sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin özel gün alışverişlerine yönelik imkanlar sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre operatör, Babalar Günü’ne özel olarak düzenlediği kampanyada, telefonlardan hoparlörlere, akıllı saatlerden kulaklıklara, son teknolojik ürünleri büyük indirimlerle sunuyor. Faturaya ek 12 ayda ödeme kolaylığıyla sunulan ürünlere Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda’dan ulaşılabiliyor. Operatörün seçili kategorilerde sağladığı indirimler 23 Haziran’a kadar geçerli olacak.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni nesil cihaz piyasasının en gelişmiş ürünlerini şirketimizin ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Babalar Günü için çeşitli teknolojik ürünlerde indirim kampanyası düzenleyerek müşterilerimizin hediye alışverişi deneyimini kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimizin Babalar Günü sevincini paylaşıyor, bu özel gün vesilesiyle babasına farklı bir hediye sunmak isteyen herkesi Vodafone’a bekliyoruz” şeklinde konuştu.