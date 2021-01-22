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Azerbaycan ve Türkmenistan arasında tarihi anlaşma...

Azerbaycan ve Türkmenistan, iki ülke arasında yıllardır sorun yaratan Hazar Denizi'ndeki petrol yatağı konusunu, ortak işletme anlaşması imzalayarak çözdü. Azerbaycan'dan ve Türkmenistan'dan 140 kilometre mesafede bulunan ve "Dostluk" ismi verilen yatak artık iki ülke tarafından ortak işletilecek

Ekonomi 22.01.2021, 15:02
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Azerbaycan ve Türkmenistan arasında tarihi anlaşma...

Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'ndeki petrol yatağı sorununu "Dostluk"la çözdü. Hem Azerbaycan'dan hem de Türkmenistan'dan 140 kilometre mesafede bulunan ve "Dostluk" ismi verilen yatak artık iki ülke tarafından ortak işletilecek.

"ANLAŞMAYA ÖNEM VERİYORUZ"

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, iki ülke dışişleri bakanlarının imza attığı törene video konferans yöntemiyle katılarak anlaşmaya verdikleri önemi ortaya koydu.

İKİ ÜLKE DE "HAVZA BİZE AİT" DEMİŞTİ

Sovyetler döneminde, 1980'li yılların sonunda Azerbaycanlı jeologlar tarafından bulunan yatak, Hazar Denizi'nde iki ülkeye ait kullanım alanlarının tam ortasında bulunduğu için "Aralık" diye isimlendirilmişti. Sovyetlerin dağılmasının ardından yatağa Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismi verilmiş, her iki ülke de bu havzanın kendisine ait olduğunu öne sürmüştü.

PETROL REZERVİ 60 MİLYON TON

Yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu, yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu. Dostluk yatağının bulunduğu alanda deniz derinliği 250 metreye kadar ulaşıyor. Petrol ise deniz dibinden yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte bulunuyor. Yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu öngörülüyor.

100 MİLYAR METREKÜP DE DOĞALGAZ VAR

Yatağın, petrolün yanı sıra yaklaşık 4 bin metre derinlikte, 100 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

"İKİ ÜLKE SORUNU KENDİ ARALARINDA ÇÖZDÜ"

Caspian Barrel Petrol Araştırmaları Merkezi Başkanı İlham Şaban, yaptığı açıklamada, Dostluk ismi verilen yatağın ortak işletilmesi konusunda imzalanan anlaşmayla Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki enerji iş birliğinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Şaban, Sovyetler döneminde Hazar'ın Sovyetlere ait kısmının Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında dört ekonomik alana bölündüğünü, sözü geçen yatağın, Azerbaycan ve Türkmenistan alanlarının tam kesiştiği noktada kaldığını belirtti.

"İKİ ÜLKE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE ANLAŞMIŞTI"

Azerbaycan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıktan sonra yatağı işletmek için ayrı ayrı üçüncü ülkelerin şirketleriyle anlaşmalar yaptığını hatırlatan Şaban, yine iki ülkenin itirazlarıyla bu anlaşmaların feshedildiğini ve yatağın işletilmeden kaldığını kaydetti.

"YENİ YATAKLA PETROL İSTİKRARLI HALE GELECEK"

Şaban, Azerbaycan'ın Hazar'da mevcut yatakları nedeniyle denizaltı petrol ve doğal gaz ulaşım hatlarına sahip olduğunu, dolayısıyla yeni yataktan çıkarılacak petrolün kıyıya daha kolay ve az masrafla ulaştırılabileceğini kaydetti. Azerbaycan'da petrol üretiminin mevcut yatakların uzun zamandır kullanılması nedeniyle azaldığını belirten Şaban, yeni yatağın petrol üretimini istikrarlı hale getireceğini ifade etti.

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