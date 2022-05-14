Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: "Burası cennete benziyor"

- " Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor."

- "Biz hem dostuz hem kardeşiz hem de resmen müttefikiz. Bu siyaset, bize atalarımızdan kalan mirastır. Atalarımızın vasiyetidir ve biz bu vasiyete sadığız."