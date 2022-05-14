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Azerbaycanlı analist Rzayev: "Aliyev ve Erdoğan, tüm engellere rağmen amaçlanan hedeflere güvenle yürüyor"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: "Burası cennete benziyor"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: "Burası cennete benziyor"
Ekonomi 14.05.2022, 16:32
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: "Burası cennete benziyor"
- " Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor."
- "Biz hem dostuz hem kardeşiz hem de resmen müttefikiz. Bu siyaset, bize atalarımızdan kalan mirastır. Atalarımızın vasiyetidir ve biz bu vasiyete sadığız."