Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Pekcan ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kabulde, Türk halkının desteğini her zaman hissettiklerini, Dağlık Karabağ savaşında da Türk toplumunun Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş döneminde yaptığı açıklamalardan takdirle bahsetti, Türk medyasının savaşla ilgili bilgilerin dünyaya yayılmasındaki rolüne de övgüde bulundu.

Hem savaş sırasında hem de sonrasında Türk kamuoyundan çok sayıda destek mektubu aldığını anlatan Aliyev, bunun iki ülke arasındaki birliğin tezahürü olduğunu söyledi.

"Azerbaycan'da yaşananlar Türkiye'de yakından takip ediliyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Azerbaycan'ın başarılarından gurur duyduklarını vurguladı.

Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'da yaşananların ve Aliyev'in faaliyetlerinin Türkiye'de yakından takip edildiğini söyleyen Pekcan, Türk halkının Azerbaycan'ın başarılarına sevindiğini anlattı.

Pekcan temasları kapsamında Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmeler gerçekleştirdi.