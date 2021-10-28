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Ayvalık’ta 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 16. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı.

Ekonomi 28.10.2021, 18:56
Ayvalık’ta 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 16. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı.

Ayvalık ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında yola çıkılarak 6 kurum tarafından düzenlenen 16. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı.

Küçükköy Mahallesi Karlıca mevkiinde Anıt Ağaç ziyareti ve zeytinlikler arasında gerçekleşen kahvaltı ile başlayan festival, saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Büyük Park’a kadar süren geleneksel ‘Zeytine minnet” yürüyüşü ile devam etti.

Yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Zeytinyağı Analiz Laboratuarı Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Türkiye genelinde zeytinyağı üretimi yapan onlarca firma temsilcileri, zeytin üreticileri, gaziler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Büyük Park alanında gerçekleşen törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bulunduğu merkezlerden biri ve bu alanda her geçen yıl biraz daha zirveye yaklaştığını söyledi.

"Ayvalık’ın zeytinlikleri kentin yüzde 41,3’üne yayılmış durumda"

Ayvalık zeytinyağının hem nefasetiyle hem Ayvalık adıyla zirveyi zorladığını belirten Mesut Ergin, “Ayvalık’ın zeytinlikleri kentin yüzde 41,3’üne yayılmış durumda. Ayvalık zeytinyağının kalite üstünlüğü bir başka deyişle, ‘Coğrafi İşaret’ sahibi olması nedeniyle giderek daha geniş bir coğrafyada hiç tartışma götürmeksizin kabul görüyor, aranıyor ve bilinirliliği artıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle festivalin yapılamadığını hatırlatan Başkan Ergin, “Ama biz yine de içimiz buruk, küçük çapta festival tadında olmasa da zeytinyağı üretimlerine katıldık, bin yaşını aşmış zeytin ağaçlarıyla kucaklaştık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, ATO Laboratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık Esnaf Odası ve Ayvalık Ziraat Odası işbirliği içinde yola çıkarak daha da güçlendik. Zeytinyağının insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini ve tadını 7’den 77’ye hemen herkes biliyor ve kabul ediyor. Ancak, daha etkin biçimde hatırlatmak ve bu yolla zeytinyağı tüketimini artırmaya yönelik katkıda bulunmak amacıyla bu yıl da 16.Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nde bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Zeytinyağında tağşişin sektöre verdiği zararı aktaran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu sorunun çözümlenmesi için tağşiş yapan firmalarla yoğun bir hukuki mücadele içine girdiklerini de vurgulayarak, Ayvalık Zeytinyağı’nın taklitlerinin önüne geçebilmek için markalaşmanın da son derece önemli olduğuna işaret etti.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da tağşiş konusunda Ayvalık Belediyesi’nin sürdürdüğü mücadelede son derece haklı olduğunu vurgulayarak, bu mücadeleye sonuna kadar destek vereceğini kaydetti.

Etkinlik, Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğüyle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların oluşturduğu Zeytin Çekirdekleri Korosu’nun verdiği konserler ve protokolün zeytinyağı firmalarının stantlarının ziyareti ile son buldu.

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