Ayvalık’ın damak çatlatan lezzeti Lor Tatlısına coğrafi işaret

Türkiye’de turizmin yanı sıra; zeytinyağı, deniz ürünleri, mezeleri, gastronomisi ve zeytinyağlı yemekleriyle markalaşan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kendisi kadar ünlü Ayvalık Mutfağı’nda yer alan meşhur lor tatlısına coğrafi işaret verildi. Ayvalık Belediyesi’nin yaptığı başvurunun onaylanmasıyla Lor Tatlısı artık Ayvalık Mutfağı’nın tescillenmiş bir parçası oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, turizm alanında dünyanın çekim merkezi konumundaki ilçenin en önemli argümanlarından birinin de mutfağı ve gastronomisi olduğunu hatırlatarak, “Bu anlamda biz belediye olarak Ayvalık Mutfağı’nın öne çıkarılması için birçok çalışma yürütüyoruz. Bunlardan biri de, Ayvalık’a ait ürünlere coğrafi işaret alabilmektir” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna 18.03.2004 tarihinde yapmış olduğu başvurunun onaylanmasıyla 10.06.2006 tarihinde 88 tescil numarası ile Ayvalık Zeytinyağı’na coğrafi işaret alındığını hatırlatan Başkan Ergin, “Müjde verebiliriz ki, Ayvalık için ikinci coğrafi işareti de lor tatlısına almış durumdayız. İnşallah bu durum Ayvalık ekonomisi ve ticari hayatına önemli bir katma değer sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı ve Lor Tatlısı’nın ardından yaptıkları başvurularla; Ayvalık Sepet Peyniri, Sakızlı Kurabiye, Papalina ve Ayvalık Tostu gibi ilçenin en önemli damak tadları için de coğrafi işaret başvurularında bulunduklarının altını çizen Mesut Ergin, “Bu başvurularımız şu anda Ticaret Bakanlığı’nda bekliyor. Tabi Ayvalık Mutfağı’nın öne çıkan ürünleriyle ilgili de başvurularımızın devamı gelecektir” dedi.

Damak tadını bilenler keyifle tüketiyor

Ayvalık’a ziyaret maksatlı gelen misafirlerin, ilçenin damak lezzetlerinin tadına baktığını kaydeden Başkan Ergin, “Damak tatlarımızdan sakızlı kurabiye, simit ekmeği, Girit leblebisinin yanı sıra lor tatlısını yemeden tadına bakmadan dönmüyor. Lor tatlısı, damak tadını bilenlerin büyük bir keyifle tükettikleri bir ürünümüz bu eşsiz tat, bölge ekonomisinin önemli kilometre taşlarından biri. Bu tatlıya her hafta Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan ilçemize gelip alışveriş yapan turistler de yoğun ilgi gösteriyor ve ülkelerine dönüşlerinde mutlaka kilolarca götürüyorlar. Tabi coğrafi işaret, marka değeri olarak bu ürünlerin sadece Ayvalık’ta üretilecek olması, Ayvalık menşeli ürünler olması, Ayvalık ile bütünleşmesini sağlayacak ve ilçe ekonomisine katkı sunacaktır” diye konuştu.