Ayvalık Zeytinyağı için tağşiş ve taklitlere karşı savaşı başlattı
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, AYVALIK ZEYTİNYAĞI MARKASINI HAKSIZ OLARAK KULLANIP, TAĞŞİŞ VE TAKLİT EDEREK, GEREK İNTERNET ÜZERİNDEN, GEREKSE MARKETLERDEN SATIŞ YAPAN FİRMALAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUKLARINI DUYURDU.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; “Ayvalık Zeytinyağı” adını kullanarak tağşiş ve taklit yapan firmalar mercek altında alan Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık zeytinyağı markasını haksız olarak kullanıp, tağşiş ve taklit ederek, gerek internet üzerinden, gerekse marketlerden satış yapan firmalar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
“Tüketicilerin sağlığıyla oynanıyor”
Ayvalık zeytinyağı markasının 2004 yılından beri Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillendiğini hatırlatan Başkan Ergin, “Ayvalık zeytinyağı markasını korumak için yapılan bu tescile karşın, ürünlerimiz kötü niyetli firmalar tarafından haksız ticari kazanç elde edilmek amacıyla taklit ve tağşiş ediliyor. Ayvalık ile hiçbir ilgisi bulunmayan firmalar ürünlerini Ayvalık zeytinyağı ibaresini kullanarak pazarlıyor. Bu surette tüketiciler kandırılıyor, sağlıkları ile oynanıyor. Ayvalık’ın bu en önemli markasının değeri de düşürülüyor ve haksız kazanç elde ediliyor” dedi.
“TBMM gündemine acil getirilmesi gerekiyor”
Ayvalık zeytini ve zeytinyağının kentin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, halen TBBM’nde gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında bir kanun teklifi hazırlığının bulunduğunu hatırlattı. Bu kanunun yasalaşması ile birlikte gıda sektöründe taklit, tağşiş yapan ve tüketiciyi yanıltan, yanlış yönlendiren, bilgi kirliliği oluşturan firma ve şahıslar hakkında yeni yaptırımların öngörüldüğünü vurgulayan Ergin, “Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık’ın olduğu kadar başta Körfez bölgesi olmak üzere tüm Balıkesir’in ortak değeridir. Bu nedenle gerek Büyükşehir Belediye Meclisi gerekse bölge milletvekilleri aracılığı ile konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ivedilikle taşınması gerekiyor” diye konuştu.
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