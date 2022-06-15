Ayvalık zeytinine platin ödül

Dünyaca ünlü Ayvalık zeytinine uluslar arası arenada Platin ödül verildi.

İstanbul’da düzenlenen “Olive İstanbul” uluslar arası zeytin ve zeytinyağı kalite yarışmasında “Ayvalık Çeşidi” zeytin etabında Ayvalık’ın en önemli firmalarından biri olarak kabul edilen Onursel Zeytincilik’e platin ödül layık görüldü.

Dünya genelinde zeytin ve zeytinyağı üreten İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Cezayir, İsrail gibi pek çok ülkeden katılan yaklaşık 750 firmanın katıldığı ve Tarım Bakanlığı’nın da destek verdiği yarışmada Onursel Zeytincilik, en büyük ödülü almaya hak kazanan 5 uluslararası firmanın arasına girmeyi başararak platin ödül kazandı.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen yarışmada; “Ayvalık Çeşidi” zeytinle, Coğrafi İşaretli Bölge olan Ayvalık’tan bir firmanın bu ödüle layık görülmesi sektör temsilcileri ve yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan Onursel Zeytincilik Kurucusu Hüseyin Bozkurt, Tarım Bakanlığı tarafından zeytin ve zeytinciliğin geliştirilmesi adına destek verdiği uluslararası yarışmada Ayvalık’ı temsil ettikleri için büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde yıllardır zeytin sektöründe atalarından kalan zeytinciliği günümüze taşıdıklarını kaydeden Hüseyin Bozkurt, “20 yıl önce markalaşarak kurduğumuz firmamızın bugüne kadar ulusal ve uluslar arası yarışmalarda ürettiği ürün derecelere girmiş ve pek çok ödül toplamıştır. Eğitim, Üretim ve Pazarlama dallarında hızla büyüyen firmamız, sektörde Ayvalık’ın önemli markalarından biri olmuştur” dedi.

Zeytincilik konusunda elde ettikleri başarıların tesadüf olmadığının altını çizen Bozkurt, işin sırrının sektöre eğitimli üreticilerin kazandırılmasından geçtiğini kaydederek, “Ayvalık’ımız gerek toprak yapısı, suyu ve havası nedeniyle kendisine özgü bambaşka bir tada sahip zeytin üretimi yapabilmektedir. Bu anlamda Ayvalık Çeşidi olarak yarışmaya katıldığımız bu ürün ise dünyanın en kaliteli zeytinyağının varoluş nedenidir. Bunun ispatı ise Ayvalıklı firmaların bu tür yarışmalarda elde ettikleri başarılarda gizlidir” diye konuştu.