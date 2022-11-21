Ayvalık Mutfağı Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda

Ayvalık Belediyesi, 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda Ayvalık’ın tüm değerlerini tanıtarak ilgi odağı oldu.

Ayvalık Belediyesi desteğinde yerel paydaşların da katılımı ile gerçekleştirilen Gastronomi Konferansı 19 - 20 Kasım tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Ayvalık Belediyesi standı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomisinin en önemli kongrelerinden olan Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, bu yıl yeni konseptleriyle “Sürdürülebilirlik &Biyoçeşitlilik” temasıyla gerçekleştirildi. Ayvalık Gastronomisi’ni tanıtım çalışmalarında, fuarlardan, kongrelere her alanda başrol yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Türk ve dünya lezzetleri arasında Ayvalık Mutfağı’nı yöresel otlardan, deniz ürünlerine, coğrafi işaret kazandırma çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz Girit leblebisinden lor tatlısına, sakızlı kurabiyeden peynir çeşitlerimize paydaşlarımızla birlikte, bir çok ürünle en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ayvalık standı çok sayıda katılımcının yanısıra geleceğin aşçılarından, gurmelere, köşe yazarlarından, ünlü isimlere gün boyunca konuk ağırladı. Doğanın, tarihin, mimarinin ve gastronominin başkenti Ayvalık, asırlardır yaşayan mutfağı ve muhteşem yiyecekleri tüm katılımcılara en iyi şekilde sundu” dedi.