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Aytemiz, Paralimpik Tenisçi Büşra Ün’e sponsor oldu

Paralimpik Oyunları’na katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün’e Aytemiz sponsor oldu.

Ekonomi 30.11.2020, 14:04
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Aytemiz, Paralimpik Tenisçi Büşra Ün’e sponsor oldu
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Paralimpik Oyunları’na katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün’e Aytemiz sponsor oldu.

Akaryakıt şirketi Aytemiz, 2021 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün’e sponsor olduğunu duyurdu.

Akaryakıt şirketi, spor sponsorluklarına ilk olarak 2016 yılında Alanyaspor ile başladı ve bu beraberlik istikrarlı bir şekilde beşinci sezonunda da devam ediyor. Bunun dışında, Motorcu Dostu Trafik projesiyle de motosiklet camiasına adım atan şirket, 2018 yılında Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye etabına sponsor oldu. Ardından, bu yıl içerisinde Transanatolia rallisinde Dr. Deniz Algün’e destek verirken, WRC Türkiye Rallisi’nde yarışan 2019 yılının şampiyonu BC Vision Motorsport takımına da sponsor oldu.

2009 yılından beri, milli takım sporcusu olan Büşra Ün; 2010 Bulgaristan Balkan Şampiyonu, 2010-2012 Fransa Gençlerde Dünya 3’üncüsü, 2009-2019 Türkiye Şampiyonu oldu. Rio Paralimpik Olimpiyatları’na katılarak Türk Kadın Tenisçi unvanını elde eden Büşra Ün, şimdi ise 2021 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanıyor.
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