AYMOD Fuarı sektörü 63’üncü kez bir araya getirdi

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından bir olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açtı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD Fuarı, bu yıl 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 Ekim’e kadar sürecek olan fuarı binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

2020 - 2021 Sonbahar & Kış koleksiyonu görücüye çıktı

Ayakkabı sektörüne yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerinin sergilendiği fuarda, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetleri ağırlanıyor. Kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin yer aldığı fuarda 2020-2021 Sonbahar/Kış sezonu ürünleri uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sunuluyor.

Türk ayakkabı sektörü ihracatını 2 milyar dolara taşıyacak

Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki AYMOD Fuarı, katılımcı ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları sunacak. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ayakkabı sektörü, salgın süreci sonrası sektörün ilk randevusu olan AYMOD Fuarı’na büyük ilgi gösteriyor.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken; fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.