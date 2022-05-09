Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek aylık reel getiri nisan ayında BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,79 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,42, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,04, dolar yüzde 6,55, külçe altın yüzde 6,75 ve euro yüzde 8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,04, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67, dolar yüzde 6,18, külçe altın yüzde 6,39 ve Euro yüzde 7,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,88 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,39 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,71 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,38 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,31 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 18,74, BIST 100 endeksi yüzde 21,39, Euro yüzde 26,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 47,45 ve DİBS yüzde 49,95 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 6,04 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,59 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 3,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 31,42 ve DİBS yüzde 34,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.