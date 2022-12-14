Ayedaş, Anadolu Yakası’nda kış hazırlıklarını tüm gücüyle sürdürüyor

Ayedaş, Anadolu Yakası’nı 2022 yılında da aralıksız sürdürdüğü bakım ve yatırım faaliyetlerine ek olarak kışın oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (Ayedaş), İstanbul Anadolu Yakası’nda kaliteli ve kesintisiz enerji için şehir merkezi dahil 14 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde bin 193 personel, 341 araç ile şebekenin tamamını gözden geçirerek bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, il genelinde toplamda 982 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren şirket, 60 adet dağıtım trafosu, 269 adet alçak gerilim dağıtım panosu ve 42 adet beton köşk tesis ederek çalışmalarını sürdürdü.

Araçların bakımları tamamlandı, malzemeler depolandı

Şirket montajını gerçekleştirdiği 170 hücre, 857 adet direk ve 751 adet aydınlatma armatürüne ek olarak, 2701 adet bina, 222 adet direk üstü trafo, 2 bin 622 adet saha dağıtım kutusu ve 706 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı. Ayrıca şirket, 290 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi.

Alanında tecrübeli saha ekipleri ile gece gündüz teyakkuzda olan şirket, zor kış şartlarının neden olabileceği afet kaynaklı arıza ve kesintilere yönelik olarak da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket; yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Destek ekipleri harekete geçmeye hazır

Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Enerji’nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Ayedaş, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 14 ilçede, 6 milyon kişiye hizmet veriyor.

Hizmet verdiği bölgelerde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda şirket, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden destek ekiplerini teyakkuza geçirebiliyor. Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla şirket, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettirebiliyor.