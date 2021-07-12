Aydın’da kurbanlıklar dualarla pazara çıkarıldı

Yaz tatilinin girmesi ile birlikte tatilcilerle birlikte nüfusu neredeyse iki katına çıkan Aydın’da Kurban Bayramı’na 1 hafta kala kurbanlıklar dualarla pazara çıktı. Aydın Merkez Dalama’daki hayvan pazarında iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. Pazardaki fiyatlar ise alıcıları daha çok memnun etti.

Aydın’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, yetiştiriciler ve çobanlar hayvanlarını pazara getirdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl kurban pazarı geç açılırken, dualarla açılan dalama Hayvan pazarında ‘İğne atsan yere düşmez’ görüntüler oluştu. Sabahın erken saatlerinde satıcılar kamyonlara yükledikleri hayvanları pazara getirirken, alıcılar da ilk gün hayvan pazarına akın etti. Daha çok büyükbaş hayvanların rağbet gördüğü hayvan pazarında ilk günkü yoğunluğun alıcı ve satıcıların piyasa araştırmak istemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Bu yıl kurbanlık hayvan fiyatlarında geçen yıla göre fazla bir artış olmadığı belirtilirken alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Kurban kesecek olanlar aldıkları hayvanların kurban edilebilme özelliğine sahip özelliklerini sıkı sıkı kontrol ederken doğum tarihi tam belli olmayan büyükbaş hayvanların yaşı ise dişleri kontrol edilerek tespit edildi.

Pazardaki fiyatların alıcı için daha makul olduğunu belirten vatandaşlardan İbrahim Biçer, hayvan bakma imkanı olanların kurbanlıklarını şimdiden aldığını apartmanlarda yaşayanların ise son güne bıraktığını söyledi.