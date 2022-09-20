Aydın inciri ihracatta rekora koşuyor

Aydın ili olduğu kadar Türkiye’nin de en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan kuru incirde geçen hafta bin 266 ton ihracat gerçekleşti. Haftalık ihracat miktarından 3 milyon 869 bin dolar gelir elde edilirken kuru incirde sezon sonunda toplam 300 milyon dolarlık ihracat geliri hedefleniyor.

Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğu kuru incirde ihracat rakamları yüz güldürdü. Binlerce ailenin geçim kaynağı olan kuru incir, oluşturduğu ihracat hacmiyle ülke ekonomisine de büyük katma değer sağlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderilen kuru incirde, 11-17 Eylül günleri arasında bin 266 ton ihracat gerçekleşti. Söz konusu ihracat miktarından ise 3 milyon 869 bin dolar gelir elde edildi.

Sezon sonu hedef 300 milyon dolar

Türkiye’de en fazla incir üretiminin ve borsa ticaretinin gerçekleştiği Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, kuru incir ihracatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nazilli olarak kuru incir üretiminde lider konumda yer alıyoruz. Üreticilerimizin bin bir zahmetle ürettiği kuru incirleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Böylelikle hem il ekonomisine de hem ülke ekonomisine önemli bir ihracat geliri sağlıyoruz. Sezon sonuna kadar incirde ihracat gelirimizin 300 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

“Günde en az üç incir yemeliyiz”

İç pazarda incir tüketiminin artması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Kırlıoğlu, “Şu anda iç pazarda 7-8 bin ton civarında incir tüketimiz var. Bu tüketimi en az 15-16 bin ton civarına çıkarmalıyız. İncirin sağlık açısından birçok faydası var. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı günlük en az 3-4 kuru incir tüketmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Faydası sağmakla bitmiyor

İncirin, hücre yenilenmesine katkıda bulunduğunu, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol aldığını, kanserden koruduğunu, kilo kontrolünü sağladığını, zararlı olan bakterilere karşı vücudu koruduğunu, kemik ve diş sağlığına olumlu etkiler sağladığını, kalp sağlığı koruduğunu, tansiyonu düşürdüğünü ifade eden uzmanlar, incirin sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtiyor.